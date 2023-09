Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental/Schopfheim: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der B317

*Zeugenaufruf*

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

-Hausen i.W./Schopfheim

Am Sonntag, 03.09.2023, gegen 13.15 Uhr, befuhr der Fahrer eines schwarzen Pickup die B317 von Hausen i.W. in Richtung Schopfheim-Fahrnau. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden roten Kleinwagen in deren Folge der linke Außenspiegel des Pickup erheblich beschädigt wurde. Der unbekannte Unfallgegner setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt in Richtung Hausen i.W. fort. Zeugen die Hinweise auf den unfallbeteiligten roten Kleinwagen, welcher gegebenenfalls im Frontbereich beschädigt sein könnte, geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schopfheim unter 07622 66698-0 in Verbindung zu setzen.

Stand: 03.09.2023, 17.00 Uhr

FLZ / PK

