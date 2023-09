POL-FR: Freiburg-Wiehre: Einbruch in Kassenhaus einer Minigolfanlage - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Nach dem Anbringen eines Strafzettels an einem Fahrzeug wurde am Sonntag, 03.09.2023 gegen 17.00 Uhr eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes von einem Mann auf dem Parkplatz Waldlehrpfad in Todtnauberg angegriffen. Der Mann soll die Frau am Kragen gepackt und den Strafzettel in ihre Kleidung gesteckt haben. Danach entfernte sich dieser. Das Kennzeichen ...

