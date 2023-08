POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Bestwig (ots) - In der Nacht von Dienstag, 20:45 Uhr auf Mittwoch, 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in Praxisräume auf der Straße "Am Bähnchen" in Bestwig. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Zudem entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 ...

