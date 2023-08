POL-HSK: Verkehrskontrolle - keine Fahrerlaubnis und unter Drogen

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 19:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohn-/Geschäftshaus auf der Hellefelder Straße in Arnsberg. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam in das Objekt einzudringen. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Michael ...

