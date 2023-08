POL-HSK: Körperverletzung auf Supermarktparkplatz

Brilon - Alme (ots) - Am 29.07.2023 befuhr gegen 08:50 Uhr eine 19-jährige Frau aus Büren die B 480 aus Brilon kommend in Fahrtrichtung Alme. In einer Linkskurve kam sie aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfallgeschehen zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde so stark ...

