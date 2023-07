Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: 100 Jahre Löschzug Lohmar - Tag der offenen Tür rund um das Feuerwehrhaus Lohmar

Lohmar (ots)

Der Löschzug Lohmar wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte laden deshalb am 19. August zum Tag der offenen Tür rund um das Feuerwehrhaus in der Ostheim-vor-der-Rhön-Straße ein.

Los geht es mit einem Festzug, der begleitet vom Tambourcorps Scheiderhöhe 1928 e. V. sowie vom Tambour-Corps Wolperath ab 10:30 von der Villa Therese bis zum Feuerwehrhaus zieht.

Direkt im Anschluss startet um 11 Uhr der Tag der offenen Tür mit einem abwechslungsreichen Programm. Es gibt Schauübungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Einsatzabteilung, eine große Fahrzeugausstellung und Spiel und Spaß für Kinder. Highlight wird aber sicherlich die Übergabe und Einsegnung von mehreren Einsatzfahrzeugen sein, darunter eine neue Drehleiter.

Damit niemand hungrig oder durstig bleibt, sorgen der Förderverein und die Kazi-Funken für warme Speisen, Kuchenbuffet und Getränke.

