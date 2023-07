Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub eines Handys

Meschede - Freienohl (ots)

Am 30.07.2023 wurde gegen 00:34 Uhr eine 16-jährige Frau aus Freienohl von drei unbekannten Männern am Bahnhof Freienohl angegangen. Nachdem diese die Frau geschlagen hatten, raubten sie das Handy der Frau. Weiterhin erlangten sie noch Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend mit einem Zug in Richtung Meschede. Bei den bislang unbekannten Tätern soll es sich um drei Männer im Alter von 18 - 20 Jahren gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen können an die Polizei Meschede unter der Rufnummer 0291 / 9020 3411 weitergegeben werden. (Schl.)

