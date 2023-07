Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit zwei Verletzten

Marsberg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 07:40 Uhr auf der L636 zwischen Meerhof und Oesdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 24jähriger Mann aus Bad Wünnenberg war auf der Landstraße bei Marsberg in Richtung Oesdorf unterwegs. Er geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto eines 38jährigen Mannes aus Diemelstadt zusammen. Der 24-Jährige verletzte sich leicht, der 38-Jährige Fahrer aus dem Gegenverkehr wurde schwer verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Strecke wurde für die Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn zeitweilig komplett gesperrt.

