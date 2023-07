Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall zwischen PKW und Kleinkraftrad

Brilon (ots)

Am Mittwoch gegen 10:55 kam es auf dem Ostring in Brilon zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad. Eine 69-jährige Frau aus Brilon beabsichtigte ein Firmengelände am Hasselborn in Richtung Ostring geradeaus zu verlassen. Beim Queren der Fahrbahn kollidierte sie mit einem von rechts kommenden 82-Jährigen Zweiradfahrer aus Olsberg. Bei dem Unfall verletzte sich der Olsberger schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Frau aus Brilon blieb unverletzt.

