Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Arnsberg (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt aktuell wegen eines möglichen Verkehrsunfalls in Verbindung mit Unfallflucht vom letzten Donnerstag. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 77jährige Frau aus Arnsberg den innerstädtischen Bereich von Alt-Arnsberg. An ihrem Auto wurden frische Unfallspuren festgestellt, welche auf eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderweitigen Gegenstand schließen lassen. Die genaue Unfallörtlichkeit ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

