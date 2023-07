Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Trotz Platzverweis hielt sich am Montag (24.07.) ein Mann in der Stresemannstraße auf und randalierte. Der 44-Jährige war stark alkoholisiert und verhielt sich aggressiv. Zunächst löste er aufgrund seines Verhaltens gegen 21.40 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Er randalierte in der Wohnung eines Angehörigen. Anschließend hielt er sich mit einem Küchenspieß in der Hand im Hausflur auf. Polizisten erteilten ihm bis zum nächsten Morgen einen Platzverweis für die gesamte Stresemannstraße. Gegen 23.15 Uhr trafen die Beamten jedoch erneut auf den 44-Jährigen. Er verhielt sich aggressiv und sprach lautstark mit den Einsatzkräften. Diese führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit ihm durch. Das Testgerät zeigt über 1,5 Promille an. Zur Verhinderung von Straftaten, zur Wahrung der Nachtruhe der Hausbewohner und zur Durchsetzung des Platzverweises nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Aus diesem konnte er am Dienstag in den frühen Morgenstunden wieder entlassen werden. (arn)

