POL-HA: 39-jähriger Mann ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend (24.07.2023) in der Innenstadt einen 39-jährigen Mann, der auf einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Gegen 23.00 Uhr wurden sie an der Kreuzung des Graf-von-Galen-Rings und der Altenhagener Straße auf den Roller aufmerksam, weil an diesem ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war. Da dieses für das aktuelle Versicherungsjahr nicht mehr gültig ist, hielten die Beamten den 39-jährigen Fahrer an. Bei einer Überprüfung des Rollers stellten sie außerdem fest, dass dieser eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erreicht und zum Führen des Fahrzeugs somit eine Fahrerlaubnis erforderlich ist. Da der 39-Jährige nicht im Besitz einer solchen war, untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt. Zudem leiteten sie Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (sen)

