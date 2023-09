LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots) - Am gestrigen Donnerstag wurde der Gothaer Polizei gemeldet, dass in der Straße Am Flößgraben bei einem Pkw Renault eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Zum Verursacher oder zur Verursacherin ist nichts bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

