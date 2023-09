LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer stürzt

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots) - Heute Nacht wollten Unbekannte in ein Therapiegebäude in der Sturmheide einbrechen. An zwei Türen versuchten die Unbekannten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden in Höhe weniger tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0254082/2023 zu melden. (jk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

