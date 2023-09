Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Prohn

Prohn (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots)

Am 14.09.2023, gegen 18:15 Uhr, wurde durch die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen eine starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Ortslage Prohn gemeldet. In der Folge verlegten die Kräfte von Feuerwehr und Polizei umgehend zu dem Brand in der Stralsunder Straße. Die eingesetzten Kräfte stellten vor Ort fest, dass das Haus in voller Ausdehnung brannte. Sogleich begannen die Wehren aus Prohn, Preetz, Großmohrdorf, Klausdorf - Altenpleen und die Feuerwehr aus Stralsund mit der Bekämpfung des Brandes. Zur Absicherung des Brandortes leitete die Polizei Verkehrsmaßnahmen ein, da sich das Einfamilienhaus direkt an der L213 befindet. Im Haus befanden sich während des Brandes keine Personen. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 50.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz, um die mögliche Brandursache zu klären. Gegenwärtig kann eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, weshalb der Brandort beschlagnahmt wurde, um diesen am Folgetag zusammen mit einem von der Stralsunder Staatsanwaltschaft angeordneten Brandursachenermittler zu begehen. Die Ermittlungen dauern weiter an. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell