Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr befreit Mitarbeiter einer Reinigungsfirma aus Korb

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven hat heute Vormittag (30. August 2023) zwei Mitarbeiter einer Reinigungsfirma aus einem Korb befreit. Die beiden Mitarbeiter waren gerade dabei die Fenster eines Geschäftsgebäudes in der Friedrich-Ebert-Straße von außen zu reinigen. Die Personen befanden sich zur Reinigung der Fenster in einem fest installierten Korb in rund zehn Meter Höhe. Aufgrund eines Defektes ließ sich der Korb nicht mehr bewegen. Daraufhin wurde eine Drehleiter der Feuerwehr zum Befreien der Mitarbeiter alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die beiden Mitarbeiter in Sicherheit bringen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell