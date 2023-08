Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am heutigen Mittwoch um 13:25 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Schliemannstraße alarmiert. Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter und den Angriffstrupp konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Rauchmelder hatte aufgrund einer Staubentwicklung ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde einem Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

