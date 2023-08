Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Hubschrauberlandung und Brandmeldealarm

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Donnerstag, 24.08.2023 um 17:14 Uhr zu einer Hubschrauberlandung in der Bachstraße alarmiert. Der Rettungsdienst war hier bei einem häuslichen Unfall eingesetzt und aufgrund der Schwere der Verletzungen sollte die Person schonend in ein Spezialkrankenhaus verbracht werden, sodass der Rettungshubschrauber "Christoph Dortmund" nachgefordert worden war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Landung der Luftmaschine in den Ruhrwiesen ab und verbrachten den Notarzt mit einem Mannschaftstransportfahrzeug zur Einsatzstelle. Nach der Behandlung des Patienten wurde durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte noch der Start des Hubschraubers abgesichert und der Einsatz konnte dann nach 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden am Freitag um 08:04 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Nach dem ersten Eintreffen konnte auch schnell Entwarnung gegeben werden. In einem Aufenthaltsraum war zubereitetes Essen angebrannt und die entstandene Rauchentwicklung löste richtigerweise die Brandmeldeanlage aus. Der Bereich wurde belüftet und die Einsatzstelle anschließend an einen Betriebsverantwortlichen übergeben.

