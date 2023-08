FW-EN: Wetter - weitere zwei Einsätze am Abend

Wetter (Ruhr) (ots) - Viel zu tun gab es für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Dienstagmittag. Zunächst ging es um 12:19 Uhr für die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein erneut in die Seniorenresidenz in der Friedrichstraße. Hier wurde festgestellt, dass genau der gleiche Rauchmelder wie schon am Vortag sich gemeldet hatte. Der Bereich wurde erneut kontrolliert und die Einsatzstelle an einen ...

mehr