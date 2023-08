Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Gasaustritt im Schöntal

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Donnerstag, 17.08.2023 um 13:41 Uhr zu einem gemeldeten Gasaustritt in der Heinrich-Kamp-Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren das Versorgungsunternehmen, AVU, sowie die Baufirma schon vor Ort. Dem Einsatzleiter wurde mitgeteilt, dass es im Gehweg eine Leckage in der Hauptgasleitung geben soll und dass dort Gas austreten würde, welches allerdings aufgrund des Gehweges nicht entweichen könnte. Bevor die Baugrube ausgehoben werden könnte, müssten die Fenster in dem angrenzenden Mehrfamilienhaus geschlossen werden. Eine Wohnung im Erdgeschoss wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert und anschließend die Fenster verschlossen. Weitere geöffnete Fenster in dem Haus konnten über die Drehleiter verschlossen werden. Nach der Sicherung des Wohnhauses konnten die Bauarbeiter die Arbeiten an der Leckage wiederaufnehmen. Durch die Feuerwehr waren anschließend keine weiteren Maßnahmen mehr notwendig und die Einsatzstelle wurde an die AVU übergeben. Alle Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten den Einsatz nach guten 90 Minuten beenden.

