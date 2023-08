Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Drei Einsätze innerhalb von 18 Minuten

Wetter (Ruhr) (ots)

Viel zu tun gab es für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Dienstagmittag. Zunächst ging es um 12:19 Uhr für die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein erneut in die Seniorenresidenz in der Friedrichstraße. Hier wurde festgestellt, dass genau der gleiche Rauchmelder wie schon am Vortag sich gemeldet hatte. Der Bereich wurde erneut kontrolliert und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen der Einrichtung übergeben.

Um 12:30 Uhr dann der nächste Alarm für die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Esborn. Durch die Polizei wurde Gasgeruch aus einem Mehrfamilienhaus in der Schöntaler Straße gemeldet. Ein Trupp unter Atemschutz begab sich über ein rückwärtiges Fenster in das Wohnhaus und kontrollierte dieses mit Messgeräten. Erhöhte Werte konnten hier allerdings nicht festgestellt werden. Vorsorglich wurde vor dem Gebäude ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Die Einsatzstelle wurde anschließend an das Versorgungsunternehmen, AVU, sowie die Polizei und das Ordnungsamt übergeben. Nach den Aufräumarbeiten konnte dieser Einsatz nach 45 Minuten beendet werden.

Während des Einsatzes in der Schöntaler Straße lief um 12:37 Uhr erneut die Brandmeldeanlage in der Seniorenresidenz auf. Da die zuständige Löscheinheit Alt-Wetter noch im Einsatz gebunden war, wurden die Löscheinheiten Grundschöttel und Wengern dorthin alarmiert. Da sich aber ein Fahrzeug von der vorherigen Einsatzstelle freimachen konnte, fuhr dieses ebenfalls die bekannte Einsatzadresse an. Erneut hatte der Rauchmelder in dem Bewohnerzimmer ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Durch das mittlerweile verständigte Wartungsunternehmen wurde der offensichtlich defekte Rauchmelder ausgetauscht. Die Kräfte der Feuerwehr beendeten daraufhin den Einsatz und rückten einsatzbereit ein.

