Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Nachmittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am Montag, 14.08.2023 um 17:43 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Seniorenresidenz in der Friedrichstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde durch den Betreiber der Einrichtung schon Entwarnung gegeben. Ein Rauchmelder in einem Bewohnerzimmer hatte ohne ersichtlichen Grund Alarm ausgelöst. Der Bereich wurde durch den Angriffstrupp kontrolliert und die Brandmeldeanlage anschließend an den Betreiber übergeben. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach 25 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell