Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Fahrer in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am 09.12.2022, gegen 22:00 Uhr befuhr ein 30jähriger Mann die Sundhäuser Straße in Nordhausen mit einem Pkw Honda. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,65 Promille beim Fahrer gemessen. Außerdem schlug ein Drogenvortest an. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Herrn sichergestellt.

