Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und nicht versichert

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 09.12.2022 fiel einem aufmerksamen Bürger gegen 14:00 Uhr ein Fahrzeug in Nordhausen in der Halleschen Straße auf, dessen Kurzzeitkennzeichen abgelaufen waren. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug und dessen 28jährigen Fahrer in Bielen Im Krug kontrollieren. Das Fahrzeug war nicht versichert und der Fahrer konnte keine für das Bundesgebiet gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Drogenvortest schlug zudem an, sodass noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Herr fiel damit schon zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden auf, sodass zur Unterbindung weiterer Straftaten der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde.

