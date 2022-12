Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Benefiz-Weihnachtskonzert der Polizei Nordthüringen in Heilbad Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einem Konzert in weihnachtlicher Atmosphäre und besinnlicher Ruhe, lädt die Landespolizeiinspektion Nordhausen am 16. Dezember in Heiligenstadt ein. Ab 17.00 Uhr lässt das Polizeimusikorchester Thüringen weihnachtliche Lieder in der Kirche "St. Aegidien" erklingen - Lassen Sie sich musikalisch verzaubern. Es wird kein Eintrittsgeld erhoben - aber jede Spende ist willkommen. Die aufwendige Restauration des Ölgemäldes Geburt Christi "Anbetung der Hirten" soll hierbei unterstützt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell