Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche in Gartenanlage - Mühlhausen

Nordhausen (ots)

Drei Gartenlauben einer Kleingartenanlage waren das Ziel von Einbrechern in dieser Woche. Heute Morgen bemerkte einer der Gartenbesitzer in der Windeberger Landstraße, den Einbruch in seine Laube und informierte die Polizei. Nachdem die Beamten ihre Arbeit beendet hatte, stellte sich heraus, dass es insgesamt drei Gartenhäuser waren die aufgebrochen wurden. Außerdem wurde versucht in mehrere Anbauten einzudringen. Zum Wert der Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

