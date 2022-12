Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinwagen und Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 09.12.2022, um 15:58 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Stolberger Straße in Nordhausen, zwischen der Straßenbahn der Linie 1 und einem Pkw. Die Straßenbahn fuhr nach dem Kreisverkehr der Dr.-Robert-Koch-Straße auf die Stolberger Straße auf. Auf Höhe der Johann-Sebastian-Bach-Straße haben Fahrzeuge des Straßenverkehrs die Vorfahrt der Schienenfahrzeuge zu beachten. Ein hellgrauer Pkw/Kleinwagen wurde in gleicher Richtung gefahren und beachtete dabei nicht die vorfahrtsberechtigte Bahn. Es kam zur seitlichen Kollision, sodass der Pkw auf der Beifahrerseite deutlich beschädigt worden sein muss. Die Person am Steuer flüchtete unerkannt mit dem Pkw. An der Straßenbahn entstand ein Schaden von etwa 1.000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Nordhausen bittet um Zeugenhinweise durch Passanten und Fahrgäste am Unfallort. Wer kann das Fahrzeug genau beschreiben, hat ein Kennzeichen erkannt? Wie viele Personen saßen im Pkw?

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell