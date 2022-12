Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Benefiz-Weihnachtskonzert der Polizei Nordthüringen und der katholischen Kirche in Birkungen

Birkungen (ots)

Zu einem Konzert in weihnachtlicher Atmosphäre und besinnlicher Ruhe, lädt die Landespolizeiinspektion Nordhausen, gemeinsam mit Landespolizeipfarrer Wagenführ am 17. Dezember in Birkungen ein. Ab 17.00 Uhr lässt das Polizeimusikorchester Thüringen in der katholischen Kirche Birkungen weihnachtliche Lieder erklingen - Lassen Sie sich musikalisch verzaubern. Es wird kein Eintrittsgeld erhoben - denn jede Spende ist willkommen. Die Unterstützung soll dem "Tagestreff zur Unterstützung sozial schwacher Menschen" in Leinefelde zu Hilfe kommen. Helfen Sie Menschen für die ein Weihnachtsfest in wohliger Wärme und ein Tisch voller leckerer Speisen, keine Selbstverständlichkeiten sind.

