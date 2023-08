Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Tür, Unterstützung Rettungsdienst und brennender Silageballen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstag, 19.08.2023 um 18:35 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Gartenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren deutliche Hilferufe aus einer Wohnung wahrnehmbar. Die Wohnungstür wurde mittels eines Zweitschlüssels geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Für die Feuerwehr konnte der Einsatz nach 25 Minuten beendet werden.

Um 21:04 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter erneut alarmiert. Diesmal ging es zur Unterstützung des Rettungsdienstes in Gartenstraße. Hier benötigte die Besatzung des Rettungswagens Unterstützung beim Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte ebenfalls nach 25 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Esborn und Wengern wurden am Montag um 06:46 Uhr zu einem brennenden Silageballen an der Esborner Straße, Ecke An der Heile alarmiert. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte brannte dieser in voller Ausdehnung. Das Feuer wurde von einem Trupp mittels Schnellangriff abgelöscht. Anschließend wurde der betroffene Ballen noch auseinandergezogen. Abschließend wurde der Rest noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Da hierbei keine Feststellung mehr war, konnte der Einsatz nach 40 Minuten beendet werden.

