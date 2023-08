FW-EN: Wetter - Tragehilfe für den Rettungsdienst

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Dienstag, 29.08.2023 um 17:58 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes am Bahnhof Wetter alarmiert. Hier war es in einem Intercity zu einem medizinischen Notfall gekommen und die Besatzung benötigte Tragehilfe beim Transport der Person zum bereitstehenden Rettungswagen. Nachdem die Unterstützung mit vier Einsatzkräften durchgeführt worden war, konnte der Einsatz nach 25 Minuten beendet werden.

