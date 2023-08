POL-GS: Verkehrsunfallflucht-Verursacher unter Alkoholeinfluss

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an PKW Langelsheim. Eine Sachbeschädigung ereignete sich am Freitag, gegen 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Marktes. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte mit der Griffleiste eines Einkaufswagens einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW Opel Meriva. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 300,00 Euro. Der Täter ließ den Einkaufswagen an dem PKW stehen und entfernte sich. ...

