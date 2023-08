Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 11.08.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Langelsheim. Eine Sachbeschädigung ereignete sich am Freitag, gegen 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Marktes. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte mit der Griffleiste eines Einkaufswagens einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW Opel Meriva. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 300,00 Euro. Der Täter ließ den Einkaufswagen an dem PKW stehen und entfernte sich. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0, zu melden.

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell