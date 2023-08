POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.08.2023

Goslar (ots) - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Donnerstag, 10.08.2023, befuhr ein Verkehrsteilnehmer aus Seesen mit einem E-Scooter die Kampstraße in Seesen. Hierbei verfügte das Fahrzeug nicht über eine gültige Versicherungsplakette. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

