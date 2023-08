Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Goslar (ots)

Am 12.08.2023, gegen 01:47 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bundesstraße 241, am Abzweig zur Kreisstraße 1. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 39-jährige alleinbeteiligte Unfallverursacher von der B 241 auf die K 1 abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam der Beteiligte, in einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen. Dieses wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Durch eine zufällig am Unfallort befindliche Besatzung eines Rettungswagens wurde der Verkehrsunfall beobachtet und die Polizei informiert. Am PKW und dem Verkehrszeichen entstand ein geschätzter Schaden von ca. 21.500,- Euro. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten Alkoholgeruch bei dem Beteiligten wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde bei dem Beteiligten eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

