POL-DO: Polizei Dortmund beteiligt sich am Internationalen Museumstag am Sonntag

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0484 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund Wie bereits mit der Lfd. Nr. 0394 berichtet, tötete eine bislang unbekannte Person in der Nacht des 22. April gegen 3 Uhr einen 24-jährigen Dortmunder in einem Wohnhaus in Hörde. Die Polizei Dortmund hat nach Auswertung der Spuren im Rahmen der ...

