Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Klüger als Betrüger

Am Montag versuchte ein Unbekannter eine Frau in Tannheim zu betrügen.

Ulm (ots)

Die Frau erhielt am Nachmittag eine Nachricht von einem Betrüger auf ihr Handy. Der gab mit der geläufigen Masche vor, ihr Kind zu sein und dass das Handy kaputt sei. Die Frau erkannte sofort die Betrugsabsicht und ignorierte die Nachricht. Dadurch kam es auch nicht zu den üblichen Geldzahlungen. Später erstattete die Frau bei der Polizei eine Anzeige. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Potentielle Opfer werden gezielt mittels Messenger Diensten angeschrieben. Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Schreibern von Nachrichten, vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und stellen Sie gezielte Fragen an den Absender der Nachricht. Überweisen Sie kein Geld und übergeben Sie auch niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Geben Sie keine persönlichen Informationen preis und sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über die Nachricht. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion. Weiter Hinweise zum Schutz vor Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

