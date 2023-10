Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Handfester Streit

Kappelrodeck (ots)

Nach einer Schlägerei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Lokal in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich gegen Mitternacht ein 53 Jahre alter Mann über den Lärm beschwert haben, der von der Gaststätte ausgegangen sein soll. In der Folge geriet der laut Zeugenangaben aggressive Mann, welcher von zwei weiteren Personen begleitet wurde, mit mehreren Besuchern des Gasthauses in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei trug der Mittfünfziger leichte Blessuren davon, die in der Folge durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes versorgt wurden. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe und Abläufe des Streits. Konkret richten sich die Ermittlungen derzeit gegen drei weitere Männer im Alter zwischen 37 und 51 Jahren.

