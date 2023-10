Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, K5374 - Reh ausgewichen und überschlagen

Willstätt (ots)

Der Fahrer eines Mercedes Sprinter hat am frühen Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Legelshurst und Zierolshofen die Kontrolle über seinen Kleinlastwagen verloren. Er ist hierbei von der Fahrbahn abgekommen, hat sich in der Folge überschlagen und sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut seinen Schilderungen habe er gegen 6:10 Uhr einem querenden Reh ausweichen müssen, was zum Kontrollverlust seines Fahrzeugs geführt hat. Hinweise auf die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer liegen den Beamten des Polizeireviers Kehl nicht vor. Während der Unfallaufnahme und zur Reinigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Kreisstraße gesperrt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro bis 30.000 Euro geschätzt.

/wo

