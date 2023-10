Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Sulz - Geldautomat gesprengt, Zeugen gesucht

Lahr-Sulz (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter in den frühen Montagmorgenstunden an einem Geldautomaten in der Waldstraße zwei Sprengungen herbeigeführt. Die Unbekannten sollen sich kurz vor 4 Uhr an dem Pavillon zu schaffen gemacht und durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht haben. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sie es hierbei nicht geschafft, an das Bargeld zu gelangen. Laut Zeugenangaben sollen sich zwei Personen nach dem Vorfall mit einem dunklen Pkw vom Tatort in Richtung Sulzer Kreuz entfernt haben, während eine weitere zu Fuß in Richtung Lahr geflüchtet sei. Die Beamten der Kriminalpolizei haben Ermittlungen eingeleitet und bitten unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Zeugenhinweise.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell