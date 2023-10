Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Sachverhalt aufgeklärt

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Aufgrund der Berichterstattung meldete sich am Samstagmorgen eine ältere Dame über den Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass sie am Dienstagnachmittag mit dem Jungen gesprochen habe. Ihren Angaben zufolge erblickte sie den Jungen im Kreuzungsbereich, neben ihm auf dem Boden sein Schulranzen, seine Jacke sowie eine Trinkflasche. Da sie sich Sorgen gemacht habe, stoppte sie ihr Auto neben ihm und bot ihre Hilfe an. Die Seniorin habe aufgrund der neben dem Kind liegenden Gegenstände vermutet, dass es in eine Auseinandersetzung mit Mitschülern verwickelt war und wollte ihn nach Hause fahren. Gegenüber den Polizeibeamten erklärte die ältere Dame, selbst mehrere Enkel und lediglich Gutes im Sinne gehabt zu haben. Hinweise auf strafbare Handlungen ergaben sich nicht.

