POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - In Apotheke eingebrochen, gibt es Zeugen? -Nachtragsmeldung

Zur etwa gleichen Tatzeit wurde überdies eine weitere Apotheke in der Steinbacher Straße von Einbrechern heimgesucht. Auch hier hatte es der Ganove auf Bargeld abgesehen und konnte einen unteren dreistelligen Betrag erbeuten. Ferner geriet ein Tablet in die Hände des Unbekannten. Der angerichtete Sachschaden liegt mit rund 2.500 Euro deutlich über dem erlangten Diebesgut. Hinweisgeber zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Bühl.

Pressemitteilung vom 13.10.2023, 12:19 Uhr

Baden-Baden, Steinbach - In Apotheke eingebrochen, gibt es Zeugen?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Apotheke in der Steinbacher Straße eingestiegen. Hierbei wurde ein gut gesichertes Fenster aufgehebelt, um zunächst in dortige Kellerräume vorzudringen. Sowohl die Kellerräume, als auch die im Erdgeschoss gelegene Apotheke wurden anschließend von dem Eindringling durchsucht. Mit der Beute von mehreren Hundert Euro verschwand der Unbekannte im Nirgendwo. Zurück blieb ein Sachschaden am Einstiegsfenster von etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer: 07223 99097-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen.

