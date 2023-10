POL-OG: Lahr, Mietersheim - Passant von Hund gebissen

Bühl, Neusatz (ots) - Bei einem Verladevorgang ist am Donnerstagvormittag in der "Omerskopfstraße" ein Metalltank mit Restöl ausgelaufen. Der Tank sollte auf eine Ladefläche gehoben werden, als aufgrund eines technischen Defekts der hydraulische Greifarm versagte und das Behältnis zu Boden fiel. Eine nicht festzustellende Menge an Öl trat aus, geriet auf der Fahrbahn, in einen Abwasserkanal und sickerte in das ...

