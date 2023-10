POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung durch Brandlegung

Au am Rhein (ots) - Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Am Kohlplatz" kam es am Donnerstagabend. Zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr soll ein Unbekannter gewaltsam eine Terrassentür geöffnet und so ins Gebäudeinnere gelangt sein. Dort angelangt, erbeutete der Unbekannte Schmuck nachdem er mehrere Räume durchsuchte. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt geführt. ...

mehr