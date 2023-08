Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in Küche in Westercelle

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Um 13:50 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Küchenbrand in die Dasselsbrucher Straße alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle hatte es in der Küche eines Wohnhauses gebrannt. Das Feuer war durch Dritte mit einem Feuerlöscher gelöscht und so eine Ausbreitung des Brandes verhindert worden. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst betreut.

Durch die Feuerwehr wurde die Brandstelle kontrolliert. Es hatte auf dem Herd gebrannt, das Feuer hatte bereits auf Teile der Küchenmöbel übergegriffen. Mit einem Drucklüfter wurde die Wohnung belüftet.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Westercelle und Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell