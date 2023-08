Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Praktisch geübt - Vegetationsbrandbekämpfung

Celle (ots)

Auch wenn bei uns die Gefahr von Vegetationsbränden zurzeit gering ist, sind uns die Bilder aus Hawaii und Griechenland allgegenwärtig.

Am vergangenen Donnerstag widmete sich der 3. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache praktisch diesem Thema. Auf einem Stoppelfeld standen in einem gesicherten Umfeld mehrere Flächen zum Entzünden zur Verfügung. Die Mitglieder des Zuges konnten hier verschiedene Methoden zur Bekämpfung von Vegetationsbränden erproben und so das Thema realitätsnah vertiefen.

Ebenfalls beteiligt waren Mitglieder der GFFF-V Einheit Niedersachsen aus Wietze und Celle sowie ein entsprechendes Tanklöschfahrzeug der Einheit.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell