FW Celle: PKW fährt in Celle in Hauswand

Celle (ots)

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Celle zu einem Verkehrsunfall in den Eilensteg im Stadtteil Blumlage alarmiert. Ein PKW war im Bereich einer Kreuzung von der Straße abgekommen und frontal in die Gebäudeecke eines Wohnhauses gefahren. Zur Ursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich die Fahrerin noch im Fahrzeug. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Fahrzeug gesichert und der Rettungsdienst unterstützt. Aufgrund des Gebäudeschadens wurde ein Fachberater des THW hinzugezogen. Weitere Maßnahmen zur Sicherung des Gebäudes erfolgen durch das Technische Hilfswerk.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst, die Polizei sowie das THW.

