POL-BI: Mercedes und Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Vlotho-Exter / A2 - Ein Motorradfahrer stürzte am Dienstagnachmittag, 22.08.2023, bei einem Alleinunfall auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Herford-Bad Salzuflen und Herford Ost. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Es bildete sich ein Rückstau von rund fünf Kilometern. Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 53-jähriger Herforder, die A2 in Richtung Hannover, ...

