POL-BI: A2 nach Motorradunfall zeitweise gesperrt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / A2 / Dortmund - Am Dienstag, 22.08.2023, versuchte ein 36-Jähriger einer Polizeikontrolle zu entgehen und flüchtete auf der A 2, bis er schließlich in einem Baustellenbereich gestoppt wurde. Gegen 12:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Die Anrufer meldeten einen Opelfahrer, der auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund ...

mehr