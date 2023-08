POL-BI: Betrunken an der Tankstelle Nachschub geholt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Oldentrup - Am Montagabend, 21.08.2023, erlangte ein Dieb Zugang zu einer Wohnung in der Potsdamer Straße, Höhe Friedrich-Hagemann-Straße. Als ein Bewohner auf ihn traf, flüchtete der Dieb in eine unbekannte Richtung. Gegen 21:00 Uhr hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche in seiner Wohnung und traf auf einen unbekannten Mann. Dieser hatte sich bereits ...

mehr