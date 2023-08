Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub im Park

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Beim Durchqueren des Rochdale Parks ist einem Fußgänger am Montagmittag, 21.08.2023, eine Tasche mit einem iPad, einem E-Reader und Bargeld geraubt worden.

Der 35-jährige Mann aus den Niederlanden betrat den Rochdale Park am Eingang Heeper Straße und Bleichstraße. Nur wenige Meter später nahm er gegen 13:55 Uhr laufende Personen hinter sich wahr. Plötzlich zog jemand an seiner linken Schulter und seine Halskette riss. Ein zweiter Unbekannter versetzte ihm mit einem unbekannten Gegenstand einen Stich in den Bauchbereich. Gleichzeitig entriss der Komplize dem 35-Jährigen seine schwarze Sporttasche aus der linken Hand und lief in Richtung Bleichstraße. Gegen den zweiten Räuber verteidigte er eine weitere Tasche, die er über der Schulter trug. Dieser Mann lief in Richtung Heeper Straße ebenfalls davon.

Das T-Shirt des 35-Jährigen und seine Tasche wiesen nach dem Überfall ein Loch auf. Seine Verletzung im Bauchbereich wurde als leicht eingestuft.

Das Opfer des Raubes beschrieb die beiden Tatverdächtigen als 20 bis 30 Jahre alt und mit südländischem Aussehen:

Der erste Mann war etwa 185 cm groß und schlank. Seine dunklen Haare waren oben zu einem Zopf gebunden und an den Seiten kahl rasiert. Er trug ein langärmeliges blaues Oberteil, eine helle Sporthose und "Nike"-Schuhe.

Der zweite Mann war etwa 175 cm groß und schlank. Er hatte dunkle bis zu den Ohren gelockte Haare. Er trug ein kurzärmeliges Oberteil und eine blaue Jeanshose.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell